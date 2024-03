Opere per 20 milioni. Acque spa investe

Presentata a San Biagio la fase del maxi-progetto di Acque del nuovo acquedotto della Valdelsa, Montagnola Senese, E per collegare i comuni di San Gimignano di Montaione, Gambassi e Certaldo. Progetto di approvvigionamento idrico fra nuove tubazioni, centrali e serbatoi e molto altro per venti milioni di euro. "Gli obiettivi in parte raggiunti – spiegano – sono la messa in sicurezza della quantità della risorsa disponibile oltre al miglioramento della qualità dell’acqua erogata".

Lo scopo è stato illustrato alla stampa con il sindaco Andrea Marrucci, Simone Millozzi e Fabio Trolese presidente e amministratore delegato di Acque. Progetto cominciato dalla sorgente di Badia a Coneo (Colle Val d’Elsa) fino a San Gimignano, dove è stata sostituita la condotta idrica che dal disconnettore di Aiano porta al deposito di Fosci e a Ponte ai Mattoni, con 6.300 metri di nuove tubazioni già posate da 6 milioni di euro.

"Lavoro atteso che dopo appena un anno è già molto avanzato – le parole del sindaco Marrucci –. Ringrazio Acque e i suoi tecnici per l’impegno che stanno dimostrando, anche sugli altri interventi a San Gimignano e nelle sue frazioni, non ultimo quello per l’estensione della fognatura a Badia a Elmi".

"Investire nel servizio idrico – evidenzia Millozzi – significa investire nel futuro. Come Acque siamo impegnati a migliorare le dotazioni infrastrutturali dei territori, per fornire ai cittadini un servizio sempre più moderno e sostenibile". Trolese sottolinea la tempestività degli interventi: "I cambiamenti climatici dimostrano come sia necessario non tardare nel dare risposte: questo ci ha consentito di garantire la continuità del servizio anche nei recenti periodi di siccità".

Romano Francardelli