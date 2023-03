Operatore sportivo Iscrizioni al corso entro il 15 marzo

Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni al corso di aggiornamento professionale dell’Università di Siena in Operatore delle società sportive, dedicato a formare figure multidisciplinari con competenze di natura economica, giuridica, sociologica e comunicativa per il mondo dello sport. Il corso approfondirà i decreti che hanno portato novità in materia di lavoro sportivo e disciplina dello sport femminile, di revisione della professione di agente sportivo, regolamentazione sugli impianti sportivi, semplificazione degli adempimenti per gli organismi sportivi, e con attenzione al nuovo assetto della governance sportiva. Il corso sarà tenuto da docenti del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, da professionisti e ed esperti internazionali: sono dieci i moduli e le lezioni saranno da aprile a dicembre per 800 ore, presso il complesso didattico Mattioli.