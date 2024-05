Operatore per assistenza part time agli anziani

PIZZAIOLO – Pizzeria di Rapolano Terme cerca pizzaiolo con esperienza utilizzo forno a legna e patente B. Contratto a tempo determinato della durata di un anno, part-time su turni anche festivi. Contatti: 3463160779 oppure cv a [email protected].

1 OPERAIO AGRICOLO - Azienda di Gaiole in Chianti cerca operaio agricolo con esperienza nelle varie lavorazioni terreni, vigneti e oliveti. Richiesto buon italiana, patente B e auto. Tempo determinato fino al 30/06/2024 con possibilità di rinnovo, tempo pieno, giorno di riposo domenica. Contatti: 0577/747977 o 3277315535 o [email protected].

1 OSA – Cercasi a Siena adb (assistente di base) oppure osa (operatore socio assistenziale) per assistenza anziani con mansioni in linea con la qualifica richiesta. Preferibile haccp, luogo di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Part time 24 ore settimanali, su turni non notturni. Contratto fino al 30 settembre. Contatti: 348-8603429 (orario 9-16) o [email protected].