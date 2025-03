Operaio lavora a una cabina elettrica. Ustionato a volto e mani: è grave

E’ stato trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Pisa l’operaio campano di 52 anni che ieri mattina, poco dopo le 10, è rimasto ferito nel corso di un intervento in una cabina elettrica in via Santa Petronilla a Siena. Il 52enne, secondo una prima sommaria ricostruzione, non dovrebbe aver avuto un contatto diretto con i cavi dell’alta tensione ma sarebbe rimasto ustionato a braccia e volto. In un primo momento l’operaio della ditta campana di Marigliano (Enel non c’entra, E-distribuzione è intervenuta solo successivamente ma pare che non fosse stata avvisata dell’intervento in corso lì) era stato portato in codice rosso all’ospedale delle Scotte di Siena. Poi in considerazione delle gravi condizioni – è infatti in prognosi riservata – è stato deciso il trasferimento nella struttura specializzata pisana.

A svolgere accertamenti sulla dinamica del grave infortunio sul lavoro, verificando se erano state rispettate le misure di sicurezza e le accortezze necessarie, sono adesso i tecnici del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell’Asl Toscana sud est, intervenuti sul luogo dell’incidente. Unitamente a una pattuglia dei carabinieri, ai vigili del fuoco e all’ambulanza della Misericordia di Siena che ha trasportato poi al pronto soccorso in codice 3 l’operaio. Che da una prima ricostruzione sarebbe rimasto ustionato in modo grave – a seguito di un probabile cortocircuito? – mentre stava operando in una cabina dell’energia elettrica che si trova in strada di Santa Petronilla, quella che costeggia la chiesa davanti all’Antiporto. I soccorsi sono stati tempestivi per cui l’uomo è stato salvato anche se, come detto, i sanitari hanno deciso di trasferirlo per via delle ustioni al centro specializzato di Pisa. L’accaduto è ancora tutto da vagliare nel dettaglio.

La.Valde.