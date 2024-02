Opera murale all’ingresso dell’ospedale. Incaricato l’artista Salvatore Ligama

Sarà l’artista Ligama a realizzare l’opera murale nell’ingresso principale dell’ospedale di Campostaggia. Nella riunione dei giorni scorsi, la commissione esaminatrice ha ritenuto la sua idea come la più meritevole tra le 27 valutate. Lo street artist di origine siciliana, all’anagrafe Salvatore Ligama, 38 anni, studi all’Accademia di Belle arti di Catania, firmerà dunque l’installazione nell’ambito dell’iniziativa "Arte che cura", in collaborazione con il Lions Club Valdelsa che finanzia il progetto. Un murales di 87 metri quadrati, sarà posto in orizzontale sulla parete sinistra del corridoio di ingresso di Campostaggia. L’opera, sulla base degli intenti del concorso indetto dalla Asl Toscana Sudest, doveva rispettare alcuni temi e messaggi: "La sanità pubblica è di tutti; l’ospedale è luogo che accoglie per accompagnare il processo di cura; gli operatori sanitari con la loro dedizione costituiscono elemento fondamentale del sistema sanitario pubblico". All’attivo di Ligama un’opera permanente nel Palazzo della Cultura di Catania.