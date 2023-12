Opera Laboratori Un premio di mille euro netti per i 900 dipendenti grazie ai risultati del 2023

I consigli di amministrazione di Opera Laboratori - realtà leader nella promozione e gestione del patrimonio artistico-culturale -, della casa editrice Sillabe e di Canale 3 Toscana hanno stabilito l’erogazione ai dipendenti di un premio di 1.000 euro netti, come riconoscimento per la qualità del lavoro svolto nel 2023 che ha permesso di superare tutti gli obiettivi prefissati in termini di sviluppo aziendale. La misura straordinaria, proposta dall’ad Daniele Petrucci e prevista a dicembre e nei primi mesi del 2024, interessa gli oltre 900 collaboratori dei tre gruppi, che operano quotidianamente in realtà culturali di spicco del panorama italiano quali gli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Galleria dell’Accademia e tutto il Polo Museale Fiorentino; il Parco Archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta, la Pinacoteca di Brera, il Complesso Monumentale del Duomo di Siena e i maggiori siti culturali del territorio senese; le Comunità Ebraiche di Firenze, Siena e Venezia; il circuito umbro con i Musei della Città di Assisi, il Museo regionale della Ceramica e la Pinacoteca comunale di Deruta, il complesso monumentale del Duomo di Spoleto; il Palazzo del Quirinale e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.