Opera e la sfida. San Domenico da 22 milioni

"San Domenico è il primo project financing sulla cultura, lanciato dal Comune di San Gimignano e dalla Regione Toscana, proprietarie dell’ex carcere. Opera Laboratori si è impegnata per valorizzare quei grandi spazi e restituire loro funzioni".

Stefano Di Bello, manager di Opera Laboratori, illustra il progetto più ambizioso in Toscana per la nascita di un polo culturale, in un grande spazio che per secoli è rimasto chiuso alla città, perché prima convento e poi penitenziario. "A gennaio abbiamo posto la prima pietra - ricorda Di Bello - e abbiamo aperto il cantiere. Ci sono regole stringenti per il restauro conservativo, l’impresa incaricata dei lavori è Setten, le sue gru sono anche a Venezia in Piazza San Marco. A San Domenico il cantiere è in pieno fermento".

Il nuovo direttore dei lavori nell’ex carcere è convinto dell’esito: "Sappiamo già quando finirà il cantiere - dice Di Bello -, nell’autunno 2026 o, al più tardi, a primavera 2027. Non ce lo impone il Pnrr, i 22 milioni di euro necessari per la riqualificazione di San Domenico sono tutti fondi privati. E stiamo avviando la campagna di comunicazione su come sarà il polo culturale, per coinvolgere San Gimignano e altri stakeholders entusiasmandoli sui progetti di auditorium da mille posti per la lirica, nell’ex Cortile dell’ora d’aria per i detenuti. Più strutture ricettive, laboratori e ristoranti".

Anche Gabriele Nannetti, soprintendente per le province di Siena, Arezzo e Grosseto, è convinto della valenza nazionale del progetto San Domenico: "L’ex carcere di San Gimignano è il primo accordo di valorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali in Italia, sottoscritto nel 2011 sulla base di quei principi. La sua portata ricade sicuramente fuori dai confini della Toscana. E’ un complesso con una storia secolare, stratificato nel tempo, nel pieno centro di San Gimignano che è già patrimonio Unesco".