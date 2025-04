Open week malattie delle donne. Moc, mammografie e consulti

Consulti, screening e visite gratuite per il benessere e la salute della donna. L’AouS aderisce all’(H)Open Week della Fondazione Onda, in tutta Italia dal 22 al 30 aprile. L’ospedale di Siena offrirà servizi clinici, diagnostici e informativi, a titolo gratuito, in numerose aree specialistiche.

Il via il 23 aprile in Urologia, con visite dalle 9 alle 13, previa prenotazione allo 0577 585349. In Procreazione medicalmente assistita vengono effettuate consulenze ginecologiche alle coppie su problemi di fertilità, in orario 8-10, necessaria la prenotazione allo 0577 586639; in orario 10-13 anche consulenze ginecologiche su menopausa e climaterio. Il 24 aprile in Senologia vengono effettuano visite senologiche ed ecografie mammarie rivolte a donne under 40 che non hanno mai effettuato indagini diagnostiche senologiche e a over 74 che non hanno effettuato mammografia da almeno 3 anni; necessaria la prenotazione allo 0577 586466.

Il 28 aprile, dalle 15 alle 17 al polo didattico, il convegno ’Sclerosi Multipla e nutrizione’, promosso dalla Neurologia con Dietetica e Nutrizione clinica. Nella stessa giornata, in Psichiatria, vengono effettuati colloqui dalle 10 alle 13: l’iniziativa si intitola ’Fiorire nella tempesta’ ed è uno sportello di ascolto psichiatrico gratuito dedicato a donne in percorsi oncologici; anche nel pomeriggio in Psicologia. In Medicina interna e della complessità, dalle 15 alle 17, vengono effettuate densitometrie ossee a donne in menopausa che non si sono mai sottoposte a MOC, con prenotazione allo 0577 585360, ad esaurimento posti.

Infine il 29 aprile, in Dietetica e nutrizione clinica, dalle 9 alle 13, un open day con consulenze dietetiche personalizzate, su prenotazione allo 0577 585682. Malattie dell’Apparato respiratorio effettua spirometrie semplici a donne maggiorenni che non hanno mai eseguito accertamenti in ambito respiratorio.