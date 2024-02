Open day. Presentazione di corsi e servizi

Con l’Open Day di martedì prossimo l’Università di Siena si presenta agli studenti delle scuole superiori. Sarà l’occasione per conoscere l’offerta formativa, gli sbocchi professionali, i servizi, visitare le strutture e avere un confronto diretto con tutor e docenti.

Qual è il percorso di studi più adatto? Sarà utile dal punto di vista personale e professionale? A queste e altre domande intende rispondere l’Università con l’evento di orientamento, realizzato con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e a Si.Ge.Ri.Co. L’Open Day Unisi è il primo appuntamento dell’anno per entrare in contatto con la realtà universitaria: durante la giornata nelle strutture didattiche a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, fin dal mattino saranno accolte le future matricole e quanti sono interessati a conoscere i servizi, le opportunità di studio e a incontrare i tutor dell’Ateneo.

Le presentazioni dei corsi di laurea si terranno la mattina, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13, affinché tutti possano assistere a più incontri presso le diverse sedi. Oltre alle presentazioni dei corsi e alle visite guidate nei luoghi dove si fa didattica e ricerca, nelle stesse sedi saranno predisposti desk informativi dedicati a colloqui individuali con docenti e studenti tutor.