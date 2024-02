’Open day’ nell’area del Bollore. Incontro con i consiglieri regionali

Nuova iniziativa per il Parco Naturale di Bagni San Filippo Domani ’open day’ organizzato dal Comitato che si batte per ottenere una nuova destinazione d’uso dell’area ex Amiata Marmi meglio conosciuta come ’Area del Bollore’. Alle 10,30 davanti all’hotel Terme che attende una ristrutturazione, presentata due anni fa con l’annuncio che entro il 2022 sarebbe stata posta la prima pietra, il Comitato incontra i consiglieri regionali Stefano Scaramelli, Marco Casucci, Francesco Torselli, Marco Stella. Questi quelli che hanno comunicato la loro presenza. Al centro dell’iniziativa l’area ex Amiata Marmi oggi all’asta giudiziaria per il fallimento della vecchia società che ne deteneva la proprietà. Un’area importante, anche se di recente l’Asl ha rappresentato la presenza di gas venefici. Qui, secondo le indicazioni dei piani urbanistici, potrebbe sorgere una importante attività ricettiva. Il Comitato, pur a fronte degli attuali vincoli, insiste per il cambio d destinazione al fine di rendere l’area di proprietà pubblica.