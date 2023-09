Open day Misericordia. Visite alla sede e screening gratuiti

1Open Day della Misericordia oggi alle Logge del Papa, per scoprire la storia, le attività e come diventare volontari. Previste visite guidate della sede storica e del museo e incontri con i volontari. Ma anche screening per l’Epatite C in Piazza Matteotti, a supporto della campagna di screening regionale; misurazione della pressione alle Logge del Papa e un corso di Primo soccorso pediatrico ’Come Ti Salvo il Bebè!’ in collaborazione con le pediatre.