Open day delle scuole dell’infanzia. Porte aperte negli asili dal 16 gennaio

Via agli Open days 2025 delle scuole d’infanzia comunali. Dal 16 gennaio il Comune di Siena apre le strutture educative per i bambini dai tre ai sei anni: la cittadinanza sarà accolta da insegnanti e operatori con momenti di incontro con le famiglie dei bambini che frequenteranno le scuole dell’infanzia e visite agli spazi educativi. Gli interessati potranno visitare le scuole dalle 17.15 alle 19 secondo il seguente calendario: giovedì 16 gennaio ’Santa Marta’ in via Orlandi; lunedì 20 gennaio ’Raggio di sole’ in via Consorti; martedì 21 gennaio ’Asilo Monumento’ in via Franci; mercoledì 22 gennaio ’Vestri’ in piazzetta Don Perucatti; giovedì 23 gennaio ’Agnoletti’ in via Quinto Settano; martedì 28 gennaio ’Meoni’ in strada di Ginestreto. Non è necessaria la prenotazione.

"Un primo fondamentale contatto – spiega l’assessore ai servizi all’infanzia e istruzione Lorenzo Loré – fra le famiglie e le strutture per conoscere l’ambiente che accoglierà i bambini nei prossimi anni: figure professionali, luoghi e spazi, competenze. Non soltanto, dunque, una ‘vetrina’, ma momenti di condivisione per capire quale sia l’ambiente più adatto alle esigenze delle famiglie e soprattutto dei bambini".