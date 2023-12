Open day al Roncalli. Quattro appuntamenti

Un aiuto a studentesse e studenti ad orientarsi nella scelta della scuola superiore da frequentare dopo le medie. Un momento importante che a Poggibonsi traghetta un piccolo esercito di alunni dalla scuola dell’obbligo agli istituti d’istruzione superiore.

In soccorso, arrivano gli attesi open day del ‘Roncalli’ di Poggibonsi. Porte aperte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare l’offerta formativa. Si potrà visitare e scoprire la scuola. Al ‘Roncalli’ la scelta si articola in otto indirizzi, nei tre settori tecnologico, economico, liceo scientifico delle scienze applicate.

Quattro gli appuntamenti in calendario, tra domani e il 20 gennaio 2024. tra sabato pomeriggio, il 2 e il 16 dicembre, il 13 e il 20 gennaio, dalle 16 alle 19. "Il nostro istituto – sottolinea la Dirigente Scolastica Monica Martinucci - ha una consolidata tradizione radicata sul territorio e uno sguardo rivolto all’Europa grazie ai tanti progetti di mobilità internazionale, sia rivolti ai docenti che agli studenti. Siamo una scuola green, attenta alla sostenibilità ambientale e a tutte le sfide poste dal futuro. Abbiamo come priorità gli studenti e i percorsi formativi personalizzati e individualizzati per portare ciascuno al successo formativo, la nostra parola chiave è infatti benessere, fondamentale nel contesto scolastico e promuoviamo una didattica volta a consolidare le conoscenze attraverso l’esperienza".

Per partecipare agli open day è necessario prenotarsi attraverso il form presente su www.iisroncalli.edu.it.

Fabrizio Calabrese