Open day al ‘Roncalli’. Doppio appuntamento

Porte aperte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare l’offerta formativa. Ecco gli attesi open day del ‘Roncalli’ di Poggibonsi. L’Istituto d’Istruzione Superiore che con il suo piccolo esercito di circa 1400 iscritti, compreso la scuola carceraria di Ranza e i corsi serali, propone un aiuto ad orientarsi nella scelta della scuola superiore da frequentare dopo le medie.

Un momento importante che a Poggibonsi traghetta molti alunni dalla scuola dell’obbligo agli istituti d’istruzione superiore. Si potrà visitare e scoprire la scuola. Al ‘Roncalli’ la scelta si articola in otto indirizzi, nei tre settori tecnologico, economico, liceo scientifico delle scienze applicate.

Due gli appuntamenti in calendario: domani e sabato 20 gennaio, dalle 16 alle 19. "Il nostro istituto – sottolinea la Dirigente Scolastica Monica Martinucci - ha una consolidata tradizione radicata sul territorio e uno sguardo rivolto all’Europa grazie ai tanti progetti di mobilità internazionale, sia rivolti ai docenti che agli studenti. Siamo una scuola green, attenta alla sostenibilità ambientale e a tutte le sfide poste dal futuro. Abbiamo come priorità gli studenti e i percorsi formativi personalizzati e individualizzati per portare ciascuno al successo formativo, la nostra parola chiave è infatti benessere, fondamentale nel contesto scolastico e promuoviamo una didattica volta a consolidare le conoscenze attraverso l’esperienza". Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il form presente su www.iisroncalli.edu.it.

Fabrizio Calabrese