Open day al Piccolomini. Docenti e studenti illustrano la scuola

Oggi dalle 16 alle 19, nei locali della scuola, si svolgerà il primo Open day del Liceo classico ’E.S.Piccolomini’. Questo il programma di massima: 16-17.30 presentazione della scuola in aula magna, durante la quale, dopo una breve introduzione generale, gli insegnanti prenderanno la parola, per illustrare come vengono studiate le varie materie, quali sono i potenziamenti orari curricolari e opzionali aggiuntivi rispetto al piano di studi ministeriale e le particolarità dell’offerta formativa (sostegno permanente in Latino e Greco, corsi per le certificazioni linguistiche, attività preparatorie per i test d’ingresso alle facoltà scientifiche, laboratori teatrali, etc.). Dalle 17,30 alle 18,30 lezioni dimostrative di Greco, Matematica, Filosofia, a cura di docenti. Dalle 17,30 alle 19 gli alunni accompagneranno gruppi di interessati a fare un tour della scuola e accoglieranno famiglie e studenti.