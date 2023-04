Onorificenze ad Asciano Ecco a chi andranno

Saranno conferite oggi al Museo Cassioli (ore 17) le onorificenze cittadine del Comune di Asciano. Un riconoscimento assegnato dal consiglio comunale a persone fisiche, enti, associazioni o istituzioni che si sono particolarmente distinte negli ambiti e nelle attività sia pubbliche che private. Saranno conferiti i riconoscimenti rimasti in sospeso dal 2020. La Medaglia d’oro andrà agli operatori sanitari per la dedizione e professionalità, quotidianamente impegnati in prima linea sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19. Alla cerimonia saranno presenti anche i vertici della SdS senese e della zona distretto. La medaglia d’argento era stata consegnata ad Altero Ciacci, sopravvissuto ai campi di concentramento e recentemente scomparso. Pergamene per Roberto Romoli ’per avere, nel corso degli anni, dimostrato un forte attaccamento al comune di Asciano che lo ha spinto a mettersi a disposizione della municipalità’ e a Rosario Simone che ha saputo ’perfettamente integrarsi con la vitalità del nostro tessuto sociale e comprendere pienamente l’attaccamento che lega alle tradizioni del paese del Garbo.