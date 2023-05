"Onora l’ateneo il Mangia d’oro a Riccaboni"

La decisione del Concistoro del Monte del Mangia di assegnare il Premio Mangia 2023 al professor Angelo Riccaboni, già rettore dell’ateneo, presidente del Santa Chiara Lab e con un passato anche da consigliere d’amministrazione di Banca Mps, per aver contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo, è stata salutata con soddisfazione anche dal Rettore dell’Università Roberto Di Pietra. "Mi congratulo con il Professor Riccaboni – ha dichiarato - per l’importante riconoscimento legato al conferimento del Premio Mangia 2023. Un premio che onora l’Ateneo e l’intera comunità dell’Università, riconoscendo il lavoro svolto nella tessitura di importanti relazioni internazionali, e che pone Siena e la nostra Università in un ruolo di rilevanza mondiale".