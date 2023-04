Ondeon, che emozioni I piccoli contradaioli sul palco dei Rozzi, tra risate e riflessioni

Festa doveva essere e festa è stata. Il ritorno di Ondeon dopo cinque lunghi anni di stop a causa della pandemia, ha mantenuto le aspettative e rinnovato un rito fatto di divertimento, amicizia e amore per Siena e le Contrade. Anche il secondo giorno delle spettacolo organizzato dalla Contrada Capitana dell’Onda è stato orchestrato alla perfezione dal trio di presentatori: Fiamma Cataldo, Michelangelo Danesi e Silvia Gaudino, veri e propri mattatori della kermesse che sono stati affiancati da cinque piccoli delfini: Linda Bari, Guia Consorti, Pietro Corsini, Flavia Innocenti e Matilde Salvini.

I primi a calcare il palcoscenico sono stati i piccoli istriciaioli con “Ricordami”, un viaggio tra presente e passato confrontandosi con i valori più profondi della Contrada. Anche per il Drago sono i ricordi la molla che hanno acceso l’azione di “A che gioco giochiamo”, mentre i bambini della Civetta hanno portato alla ribalta, tra ironia e momenti di riflessione, il complesso rapporto tra adulti e giovani.

Un sonnolento pomeriggio in Società ha ispirato il lavoro dei lupaioli, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nell’antica Grecia “alla ricerca della Dea Fortuna”. Il Palio, invece, è stato al centro della storia interpretata dai piccoli giraffini, alle prese con “La Radiolina... per forza e per amore”.

Il secondo atto si è aperto ancora all’insegna del Palio con il Leocorno e con “Saltamacchia”, avventurosa vicenda di un misterioso fantino mascherato. Misteri a non finire anche nell’opera dell’Oca che, con “Metti una sera in Economato”, ci ha raccontato come l’insolito e il mistero possano nascondersi proprio accanto a noi.

Il manicomio San Marco della Chiocciola ha aperto i battenti e ha regalato buffi e strampalati personaggi, prima dello spettacolo dell’Onda che, come da tradizione, ha chiuso la due giorni di spettacoli con “Quel che ‘un ammazza… ingrassa’ descrivendoci come il nostro corpo reagisce ai quattro giorni di Palio. La ventiquattresima edizione di Ondeon va in archivio tra gli applausi, con la mente già rivolta al 2025.