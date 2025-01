Onda e Bozzetto insieme per un fine ’800 d’oro

Eccoci a raccontare una vicenda paliesca con l’Onda protagonista. Bozzetto è stato un fantino importante con due vittorie in due anni, per chiudere alla grande il XIX secolo che ha visto Malborghetto protagonista. Ci occupiamo del primo successo, quello del 3 luglio 1892. Sono ventidue anni che il rione di Malborghetto non vince e dopo un’accesa mossa e, dopo aver rischiato di cadere, ecco che Bozzetto parte alla grande in testa senza essere più raggiunto dal Drago e della Chiocciola, eventuali antagonisti per forza del cavallo. Prova il recupero al terzo giro il Nicchio ma nonostante il grande slancio non va oltre il terzo posto. Siamo davvero lontani anni luce dal nostro presente: cadendo il tradizionale 2 luglio di sabato, fu deciso di correre il giorno seguente. Periodo d’oro per Bozzetto, che aveva vinto l’anno prima e tornerà a trionfare l’anno seguente. Dicevamo: grande festa nell’Onda per un trionfo in parte annunciato, visto che avevano praticamente il meglio cavallo ed il meglio fantino, ma sappiamo che nel Palio tutto può incredibilmente accadere. Passano alla storia il capitano vittorioso Bernardino Vivi ed il priore Achille d’Elci. L’Onda ci prende gusto e, sempre con il mitico Bozzetto, tornerà al successo l’anno seguente. Massimo Biliorsi