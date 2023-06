Onda, che effervescenza Spessot: "Tutti mobilitati Anziani della ’Caccialupi’ portati a vedere il museo"

di Laura Valdesi

"Un clima di attesa. Anche effervescente, direi. Ci sono le serate nell’Onda, la Contrada è mobilitata per rendere possibile gli eventi. Tutti disponibili, dai giovani ai più anziani". Fotografa così il priore di Malborghetto Massimo Spessot la positiva fibrillazione del rione per la festa titolare, semplice e all’insegna della tradizione. Ma ’accesa’ dal divertimento e frequentata da tantissimi contradaioli.

Priore Spessot,venerdì 23 ci sarà una conferenza di Alberto Cornice.

"Esatto, alle 18.30. S’intitola ’La memoria storica dell’Onda. Giovanni Duprè 1817-1882’. Vede al centro un artista, come ben sapete, a noi particolarmente caro".

Ma c’è stato anche un pre-festa titolare molto bello.

"Non si può definire in altro modo l’iniziativa della scorsa settimana che ha visto protagonisti gli ondaioli dai 14 ai 20 anni. Si sono recati alla Residenza ’Caccialupi’ per incontrare gli anziani ospiti. Sono stati bravissimi, chi di loro ha voluto seguirli ha potuto visitare il museo della Contrada ed è stato anche offerto un rinfresco. Un modo per unire simbolicamente il territorio e tutte le sue componenti".

Restiamo in tema giovani.

"Sottolineo infatti una cerimonia che mi sta particolarmente a cuore, quella di sabato 24 alle 18.15 che vede l’ingresso dei piccoli delfini nel gruppo giovani ondaioli con la cerimonia dei 16 anni. Sempre il 24 verranno battezzati 38 nuovi ondaioli".

L’Onda corre a luglio e in campo c’è la Torre, che considera rivale. Cosa dirà ai contradaioli, in primis ai giovani?

"L’invito è di godersi la festa secondo le regole della tradizione. La rivale si contrasta sul Campo perciò serenità, tranquillità e rispetto".

Cosa chiederebbe al sindaco Nicoletta Fabio?

"Attenzione è inutile domandarla a chi è stato rettore del Magistrato, presidente del Consorzio oltre che priore. Sulla difesa delle tradizioni e dei valori sappiamo che sarà al nostro fianco. Semmai chiedo massimo equilibrio e grande attenzione ai minimi particolari perché la nostra è una Festa da organizzare con accortezza e cura dei dettagli".