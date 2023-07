Omaggio a Berio Sei capolavori in musica

Entra nel vivo l’omaggio a Luciano Berio, che quest’anno il Chigiana International Festival ha deciso di tributare al compositore, nel ventesimo anniversario della scomparsa. Oggi alle 21.15 nella chiesa di Sant’Agostino saranno eseguiti sei tra i suoi capolavori, in un programma intitolato ‘Berio_Altre voci’, la cui introduzione sarà affidata alla moglie, Talia Pecker Berio, fondatrice e presidente onorario del Centro Studi Luciano Berio di Firenze, e al direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani.

"Il concerto è un percorso sonoro nelle profondità del linguaggio e della poetica di Berio – afferma Sani – espressa dal compositore senza compromessi nel corso della sua traiettoria artistica, imponendosi quale figura di riferimento imprescindibile per il Novecento musicale".

Protagonista della serata sarà un gruppo di interpreti d’eccezione, con le voci di Monica Bacelli e Alice Rossi; il quintetto strumentale formato da Roberto Fabbriciani (flauto), Paolo Ravaglia (clarinetto), Sào Soulez Larivière (viola), Vittorio Ceccanti (violoncello) ed Emanuela Battigelli (arpa); il Chigiana Percussion Ensemble formato per l’occasione da Emanuela Olivelli e Tommaso Sassatelli; Alvise Vidolin, Nicola Bernardini e Julian Scordato per il live electronics. Dirigerà Tonino Battista. I brani in programma sono ‘Differénces’ (1959), ‘Circles’ (1960), ‘Visage’ (1961), ‘Sequenza II per arpa’ (1963) e ‘Sequenza III per voce’ (1965), che sono due delle ’14 Sequenze’ composte da Berio e dedicate ognuna a singoli strumenti. Il concerto si concluderà con un salto temporale di trent’anni che accompagnerà l’ascoltatore alle soglie nel nuovo millennio, con ‘Altra Voce per flauto contralto, mezzosoprano e live electronics’ (1999), tra le ultime composizioni scritte da Berio, una meditazione sonora sulle parole oniriche scritte dalla moglie Talia.

La programmazione dedicata al compositore proseguirà domani alla Pieve Vecchia della Madonna di Radicondoli, dove alle 19 sarà eseguita per la prima volta assoluta l’edizione postuma di ‘Canticum… (ballata) per coro misto’ di Luciano Berio su testi da Novissimum Testamentum di Edoardo Sanguineti.

Riccardo Bruni