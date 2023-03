Olympe, ’senza peli sulla lingua’

Chi è Olympe de Gouges? Olympe è stata la prima attivista francese della storia. È stata definita la donna "senza peli sulla lingua" perché ebbe l’ardire di combattere per i diritti delle donne usando la forza delle parole. Olympe sapeva a malapena leggere e scrivere, ma nel 1791 decise di scrivere e pubblicare la "Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina" sul modello del testo giuridico la "Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino". Oltre a lottare per i diritti delle donne, Olympe lottò anche per abolire la pena di morte e la schiavitù e per legalizzare il divorzio. Una sua frase famosissima fu la domanda che rivolse agli uomini: "Uomo, sei capace di essere giusto? Dimmi: chi ti ha dato il potere sovrano di opprimere il mio sesso?". Olympe fu, quindi, una donna piena di coraggio e libertà e per questi motivi il 3 novembre 1793 fu messa a morte sul patibolo da parte di de Robespierre. Dunque, grazie al suo immenso coraggio questa donna può essere considerata il simbolo della lotta di tutte le donne per i propri diritti. Il primo passo lei lo ha compiuto molti anni fa, ora tocca a noi!