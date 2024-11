Oltre 1200 alberi davanti gli Ospedali della Valdichiana

Oltre mille piante per la realizzazione di un parco di 15mila mq. Il progetto che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, in collaborazione con il Comune, l’Unione die Comuni della Valdichiana Senese, l’Usl Toscana Sud Este e la Giorgio Tesi Vivai con la partnership tecnica dei Carabinieri Forestale di Montepulciano, ha avviato nel 2019 con l’obiettivo di creare un parco nella zona antistante gli Ospedali di Nottola. Il tutto con la partecipazione dei ragazzi delle scuole primarie del territorio. Il progetto è giunto alla sua parte conclusiva con la messa a dimora di 1200 piante per un totale di 15mila mq di parco. Sono stati utilizzati alberi che appartengono alla tradizione toscana: leccio, orniello, ontano, sorbo, gelso e acero. I produttori del Vino Nobile di Montepulciano hanno voluto inviare un messaggio di grande rispetto per la natura.