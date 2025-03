Oltre 1000 spettatori alle corse. Lorè: "Una scommessa vinta". La soddisfazione di Graziadio

di Laura ValdesiSIENABasta una cifra: mille spettatori paganti (esclusi gli addetti ai lavori) soltanto per le cinque corse della mattina. E nel pomeriggio i numeri sono cresciuti ancora. Parla di "successo e grande partecipazione", l’assessore allo sport Lorenzo Lorè ieri a Pian delle Fornaci. "La scommessa di affidare a Sigerico questo impianto credo che sia stata assolutamente vinta. Un progetto condiviso con la società che, per il momento, sta portando grandi risultati. Non solo per le corse del primo marzo e per quelle che ci saranno il 29, anche per il fatto che qui si svolgeranno le previsite di ammissione all’Albo. C’è inoltre la collaborazione con l’Istituto agrario per i corsi organizzati per le classi terze, quarte e quinte. I ragazzi faranno le prove pratiche proprio qui. Senza dimenticare che – prosegue Lorè – l’attività ordinaria è ripartita con forza, i box sono pieni. Un impianto che è insomma tornato a vivere". Sollecitato sul fatto che Sigerico spera in un affidamento almeno di 5 anni per poter fare progetti a lungo raggio, l’assessore ribatte: "Era infatti solo per un anno. La società ha fatto investimenti misurati. Nelle prossime settimane ci metteremo a sedere con Sigerico e capiremo quale potrà essere il futuro di questa collaborazione. Non mi posso sbilanciare oltre anche perché non è stata fatta ancora una valutazione interna alla giunta che sarà svolta alla luce di questo marzo così denso di eventi a Pian delle Fornaci". Aggiunge che "da assessore è una bella soddisfazione, c’è un grande lavoro da parte degli uffici che non si vede ma è prezioso. Da senese sono orgoglioso perchè abbiamo visto da tanti anni l’impianto sicuramente meno attraente di adesso e delle ultime settimane". Non nasconde la "soddisfazione" per il grande affllusso di pubblico e per l’ottima organizzazione la presidente di Sigerico Concettina Graziadio. "Se si può migliorare ancora la struttura? Facciamo tutto di concerto con i nostri tecnici", spiega senza sbilanciarsi sulla possibilità di effettuare corse regolari al galoppatoio che richiedono investimenti e risorse. "Questo comunque è un importante luogo di ritrovo per i senesi, per le famiglie che qui possono portare i figli che stanno all’aperto e guardano anche i cavalli". Unico (piccolo) problema ieri è risultato quello dei parcheggi. Le macchine posteggiate ovunque già prima delle 10, spesso lo speaker ha chiesto di spostarle. C’è qualche residente che ha chiamato la polizia municipale. Tante sono state lasciate anche lungo la strada: forse servirebbero degli spazi di sosta? "E’ il nostro core business – dice Graziadio sorridendo –, si può senz’altro migliorare. C’è volontà di lavorare bene".Soddisfatto dell’organizzazione e dell’appuntamento anche Osvaldo Costa, presidente dell’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio che hanno collaborato con Sigerico per rendere possibile la giornata di corse. E seminare per il futuro. Certo, c’è da migliorare la zona van, da sistemare ancora la struttura. Però la risposta dei senesi è stata importante: conferma il desiderio di un impianto nel territorio comunale dove poter vedere cavalli e fantini. Vero che (adesso) non è la pista giusta per l’addestramento dei mezzosangue da Piazza, però la città dei cavalli per eccellenza non può restare a lungo senza un impianto degno di questo nome.