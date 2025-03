Ok alla variante. Il cimitero avrà un parcheggio

Un parcheggio per il cimitero di Montalcino nella variante al piano operativo comunale presentata dalla società Atlante Italia, approvata dal Consiglio comunale nell’ultima seduta. L’area in esame ha una superficie di 1.200 mq, è ubicata a sud-ovest del centro storico di Montalcino prospiciente il cimitero comunale e confina con un’area residenziale. La proposta di variante semplificata individua un uso alternativo dell’area attraverso la realizzazione di un parcheggio privato a uso pubblico, con infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici che permetterà di risanare l’ambito di interesse. Sul progetto risultano regolarmente effettuate tutte le procedure richieste in materia di Valutazione Ambientale Strategica.