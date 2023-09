Oggi torna il consiglio dopo l’estate

Questa mattina torna a riunirsi il consiglio comunale e ripartirà di fatto l’attività dell’assemblea cittadina. Quella amministrativa non si è mai fermata, con vari problemi impellenti finiti sul tavolo del sindaco: dalla Robur al palasport, dal Siena Jazz alla riorganizzazione della macchina comunale. Su questo fronte ieri è arrivato il primo passo concreto, con la pubblicazione del bando per l’individuazione del nuovo dirigente dell’area finanziaria. Un ruolo delicatissimo eppure sottoposto a stress da riorganizzazione nello scorso mandato. Vero è che sulla poltrona di assessore sedeva un super tecnico come Luciano Fazzi, ma la girandola di dirigenti (tre, fino ad arrivare alla vacatio di fine mandato) è stata comunque impressionante. Da lì riparte il nuovo organigramma di Palazzo. Non a caso.