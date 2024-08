Oggi l’ultimo saluto a Tommaso Rizzi. Il feretro esposto stamani nel Nicchio

Verrà esposto questa mattina alle 11,30, nella chiesa di San Gaetano, nel Nicchio, il feretro di Tommaso Rizzi. La messa si svolgerà oggi pomeriggio alle 16,30.

Ha destato grande dolore in tutta la città la scomparsa, improvvisa di ’Maso’, appassionato contradaiolo dei Pispini e pilastro del rugby senese. Tantissimi i messaggi che gli amici gli hanno dedicato, anche, sui social, a dimostrazione di quanto fosse amato e apprezzato.

Un ricordo carico di affetto è arrivato proprio dal Cus Siena Rugby che Tommaso Rizzi ha contribuito a far crescere. "... E’stato il personaggio più amato e conosciuto del rugby senese, uno dei pilastri di quel manipolo di giocatori che all’inizio degli anni 90 ha rifondato la squadra del Cus Siena e che ancora oggi è l’anima del movimento cittadino... Grazie al suo carattere guascone e generoso ha convinto decine di giocatori ad avvicinarsi al rugby... Tutto il rugby senese si unisce piangendo in un grande abbraccio alla famiglia Rizzi per la perdita di Tommaso che non verrà dimenticato dai ’ragazzi del Sabbione’ e dai suoi avversari, spesso diventati amici fraterni. Ciao Maso!"