Oggi l’open day all’ateneo. Visite a laboratori e aule: 81 corsi di studio, tre sono nuovi

Oggi l’Open day dell’Università di Siena per studenti delle scuole superiori e le famiglie, nelle sedi universitarie di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, in due fasce orarie, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13; alcune presentazioni anche nel primo pomeriggio e on line. All’open day sarà possibile conoscere i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, scoprire i servizi agli studenti, visitare le strutture e i laboratori, parlare con tutor e docenti. L’offerta formativa nel prossimo anno accademico sarà di 81 corsi di studio, di cui 19 in inglese e 9 con doppio titolo italiano e straniero. Sarà possibile effettuare visite ai laboratori e ad ambienti didattici e incontrare tutor. Saranno illustrati, tra gli altri, i tre nuovi corsi ’Biotech Engineering for Health’, ’Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile’ e la laurea magistrale ’Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza’.