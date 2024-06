Oggi l’autopsia su Nicolas. Interrogati gli arrestati

Com’è morto Nicolas Matias Del Rio? O meglio, come è stato ucciso? Risposte che oggi potrebbe dare il professor Mario Gabbrielli, ordinario di medicina legale all’Università di Siena, che effettuerà l’autopsia sul corpo, gettato in un pozzo pieno d’acqua che si trova a Case Sallustri nelle campagne intorno ad Arcidosso. Secco il quesito dei pm, Valeria Lazzarini e Giovanni De Marco, accertare come il corriere 40enne è stato ucciso. Molte le ipotesi al vaglio degli inquirenti. L’unica certezza, Nicolas era avvolto da teli.

Lo hanno trovato proprio come aveva detto Klodjan Gjoni, l’albanese di 33 anni difeso dall’avvocato Bianchini, rinchiuso a REgina Coeli. Indicazioni precise ma che non hanno chiarito come è morto Nicolas. Potrebbe essere stato soffocato (anche la testa era coperta), oppure è stato ucciso con un’arma da taglio, o ancora con un colpo di arma da fuoco? Risposte che serviranno agli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri anche per farsi un’idea e individuare chi materialmente ha tolto la vita al 40enne argentino dopo che gli sono state rubate le borse di Gucci. Oltre all’albanese in carcere con l’accusa di rapina, danneggiamento, sequestro di persona e omicidio volontario aggravato, anche Ozkurt Bozkurt, turco di 44 anni, difeso dall’avvocato Diego Innocenti e Emre Kaia, 28 anni, difeso dal legale Federico Cocchi.

"Gjoni – ha detto l’avvocato Bianchini – ha chiarito la sua posizione durante l’interrogatorio a Roma. Ha fatto dichiarazioni importanti. Adesso ci sarà l’autopsia e vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Credo che siano ancora tante le cose da chiarire". Vorrebbe parlare anche Kaja Emre, ma a Grosseto non si trova l’interprete turco. "Ho fatto istanza al Gip per la nomina dell’interprete – ha detto l’avvocato Cocchi – per assumere l’incarico. Non sono ancora riuscito a parlare con il mio assistito. Ho contattato l’ambasciata, e non c’è nessun nominativo per la Toscana. Ma la norma è chiara: è il giudice che deve nominare un interprete. Credo poi che ci siano ancora molti punti oscuri in questa vicenda. Negli atti non ci sono elementi che possano dimostrare che Emre abbia preso parte alla rapina e che sia lui il fantomatico terzo uomo a bordo della Panda gialla. Vorrei capire la sua versione" Ieri pomeriggio l’interrogatorio di Ozkurt Bozkurt, turco di 44 anni, difeso dall’avvocato Diego Innocenti. Anche lui ha chiesto di parlare agli inquirenti per dare la "sua versione dei fatti. L’unica cosa che posso dire – ha detto il suo legale – è che si è assunto le sue responsabilità".

Matteo Alfieri