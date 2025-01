Oggi la nomina di Marco Torre alla guida dell’Asl Sud Est

Oggi la nomina di Marco Torre alla guida dell’Asl Toscana Sud Est: alle 12 la presentazione alla stampa e la contestuale firma da parte del presidente della Regione, Eugenio Giani, cui spetta la nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria, così come di quella ospedaliera. Oggi infatti scade l’incarico di facente funzione di direttore assegnato ad Antonella Valeri - già direttrice amministrativa della Sud Est – il 29 novembre 2024 e domani è previsto l’insediamento del nuovo dg all’Asl.

Dopo la firma di oggi, diventerà effettiva la nomina per dare il via al mandato triennale: la proposta di Marco Torre, avanzata dal presidente Giani, è già passata, con parere favorevole, prima in Conferenza aziendale dei sindaci della Toscana Sud, poi, la settimana scorsa, in Terza commissione regionale sanità.

Chi è Marco Torre? L’attuale direttore generale della Fondazione Monasterio, classe 1976, non è un medico ma un manager amministrativo: laureatosi in economia all’Università di Pisa, e con due master in management e sanità alla Bocconi e al Sant’Anna. Vanta però un’importante esperienza in ambito sanitario, in una realtà eccellente della sanità toscana: cresciuto in Monasterio, è alla guida dell’Ente che gestisce l’Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa, dal 2020.

E cosa porterà in Asl Sud Est? L’esperienza sanitaria fatta in Monasterio ha visto protagonisti, negli anni Covid, i percorsi clinici legati alle reti assistenziali tempo-dipendenti, come la rete della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e la rete dell’infarto acuto. Poi la sperimentazione della telemedicina, ovvero cartella clinica digitale, teleassistenza e teleconsulto. Fra i propositi espressi dal nuovo dg nell’audizione in Commissione regionale, Torre ha menzionato il rafforzamento del rapporto nell’area vasta tra la sanità territoriale e l’ospedale di riferimento, Le Scotte di Siena.

Paola Tomassoni