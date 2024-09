Oggi la firma con gli svedesi. Nuovi soci per la Robur. Giacomini presidente onorario

Verrà messa oggi sul contratto, la firma per il passaggio della maggioranza delle quote del Siena Fc (si è parlato del 75 per cento, ma la fetta potrebbe essere anche più ampia) dalle mani di Simone Giacomini al gruppo svedese interessato da tempo a investire nella Robur e, verosimilmente, sulla città.

La notizia è stata anticipata ieri da La Nazione. I rappresentanti del fondo nordeuropeo, una volta a Siena, incontreranno poi l’amministrazione comunale, in un doveroso e cortese confronto istituzionale; il passo successivo sarà presentarsi alla Siena bianconera.

Nel giro di un paio di giorni, quindi, si conosceranno i nuovi soci di maggioranza della società. Simone Giacomini (nella foto con il sindaco Fabio e il vicesindaco Capitani), una volta apposta la firma, coprirà il ruolo di "presidente onorario", come ha spiegato il club con una nota ufficiale, in cui lo stesso sodalizio ha confermato il trasferimento delle quote. "Il presidente Simone Giacomini, che ha abbracciato fin da subito questa società, la città e soprattutto i suoi tifosi sempre presenti e mai lontani – si legge nel comunicato –, nelle prossime ore stipulerà un accordo dove verrà notificato l’ingresso nel Siena Calcio di un gruppo di imprenditori svedesi molto solido che porterà un valore aggiunto al progetto. Giacomini ricoprirà il ruolo di presidente onorario e non ci saranno sconvolgimenti societari negli altri settori (dal direttore generale Simone Farina, al direttore sportivo Simone Guerri, passando per il segretario generale Luigi Conte fino al reparto di comunicazione Parpiglia-Levorato)".

Una decisione condivisibile, quella di mantenere intatto l’organigramma, nel segno della continuità aziendale. I risultati ottenuti in poco più di un anno – era il 21 agosto quando il sindaco Fabio affidò all’imprenditore la rinascita della Robur – sono sotto gli occhi di tutti. "Questa scelta – si legge ancora nella nota del club –, nasce per mantenere una forte continuità con la città garantendo senso di appartenenza e forza lavoro. Forza lavoro che in questo periodo ha visto il presidente Giacomini esprimere con successo, impegno e costanza il suo lavoro con la piattaforma Bazr (che è anche il main sponsor della squadra ndr)". "Siena non rimarrà mai sola, ma è una seconda pelle che si irrobustisce sotto ogni punto di vista per sognare ancora e ancora", ha dichiarato lo stesso Simone Giacomini.