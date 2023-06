Oggi la corsa dei carretti Sinalunga, i nomi di tutti gli equipaggi in gara

di Luca Stefanucci

Sinalunga in festa. Oggi è il giorno della Corsa dei Carretti che quest’anno, oltre al tradizionale appuntamento per San Martino (novembre), torna in notturna in concomitanza con la Festa Biancalana. Il programma inizia alle 17 in Piazza Garibaldi con la punzonatura dei carretti. Seguirà il corteo dei rioni e la benedizione dei carretti e dei corridori. Alle ore 18.45 la prima manche, alle 21 al via la seconda manche. Ci si avvicina alla mezzanotte e non mancherà la musica ad accompagnare i festeggiamenti. Per tutta la giornata sarà attivo lo street food dei rioni.

Questi gli equipaggi (pilota e spingitore) che si sfideranno per conquistare il panno dipinto da Vanessa Marcocci. In gara anche gli equipaggi femminili. Rione Cappella (Michele Caterini, Alessio Rotelli; Cesare Felici, Simone Zullo; Leonardo Schmid, Michele Rosati; Alessandro Colabelli, Giulio La Penta; Elisabetta Corbelli, Silvia Mancini). Rione Casalpiano (Andrea Paolucci, Fabrizio Gigliotti; Alberto Rencinai, Nicola Rencinai; Alessandro Cresti, Alessandro Rencinai; Alessandro Tavanti, Andrea Moretti; Rachele Rossetti, Maria Camila Cardona Zapata). Rione Cassero (Nicola Masucci, Alberto Bassanelli; Giacomo Peccetti, Matteo Buonafortuna; Lorenzo Peccetti, Luca Bassanelli; Salvatore Rungo, Leonardo Cappelletti; Benedetta Crocini, Matilde Dini). Rione Centro Storico (Marco Rinaldi, Samuele Biagianti; Tiberio Di Pisello, Daniel Bui; Yuri Della Lena, Luca Pinsuti; David Meloni, Matteo Rampi; Elisa Macchiaioli, Elena Ricci). Rione Frati (Francesco Sestito, Francesco Lunghini; Michael Medico, Federico Ugolini; Lorenzo Maccari, Taras Scarpini; Matteo Orlando, Edward Mainò; Chiara Maccari, Barbara Bichi). Rione Le Prata (Filippo Saletti, Antonio Russo; Valentino Daniele, Dario Di Leo; Alessio Malvaso, Maicol Cencini; Dario Redaelli, Cesare Del Pasqua; Jessica Conza, Elisa Ferrari). Rione Pietraia (Matteo Monciatti, Giacomo Marignani; Davide Mogavero, Alessandro Batti; Alessio Vagli, Federico Faltoni; Lorenzo Lucci, Dmytro Rudenko; Aurora Ciolfi, Miriam-Smeralda Maali). Rione Pieve Vecchia (Francesco Biancucci, Cesare Paolucci; Iacopo Baldassarri, Federico Amerighi; Filippo Rosati, Ettore Paolucci; Niccolò Meiattini, Davide Rosati; Sofia Bernasconi, Matilde Vespi). Rione Rigaiolo (Marco Graziani, Francesco Dell’Avanzato; Alessio Batti, Matteo Marcucci; Gabriele De Simone, Alessio Pieroni; Giovanni Troisi, William Mainò; Agnese Ciacci, Stella Bianchi).