Oggi il palio straordinario. Pista ok in tempi record. Mulas vince la prova

Alla fine della giornata segnata dalla incessante pioggia battente ormai da diversi giorni, ’fratello sole esce dalle nuvole’ e conferma la corsa del Palio che si correrà questa sera alle ore 18,30 nella pista del parco tematico della Madonna di San Pietro di San Pietro. "Fratello sole" in omaggio a San Francesco d’Assisi che in questo ottocentesimo anniversario delle sacre stimmate impresse sul corpo del Santo nella notte del 17 settembre 1224 presso eremo della Verna.

Fino al pomeriggio infatti, c’erano forti dubbi sulla tenuta della pista molto segnata dall’acqua. I capitani e i priori delle quattro contrade di Castello, Borgo, Coro, Voltaia – Michele Santelli, Antonio Angelini, Alessandro Vinciarelli e Matteo Bocchi – hanno lungamente ispezionato la pista assieme al rettore Leonardo Guerrini e ai tecnici dell’amministrazione comunale, assieme al realizzatore della pista stessa, Mauro Trapassi. Nella tarda mattinata si è deciso di compattare riportando nuova terra nell’anello della pista su tutto il percorso della corsa. Un lavoro da parte della ditta incaricata che ha permesso di saggiare il fondo in ottime condizioni.

Sempre in mattinata sono state effettuate le previsite per i quattro cavalli che questa sera saranno al canape agli ordini del mossiere Renato Bircolotti che ritorna sulla scena del Palio di Piancastagnaio dopo dieci anni. Questi i cavalli ammessi alla corsa di questa sera: Aiò de Sedini che verrà montato da Giuseppe Zedde detto Gingillo per i colori rosso verdi di Castello, Valter Pusceddu detto Bighino indossa il giubbetto gialloblu di Borgo sul cavallo Dubbio, Silvano Mulas detto Voglia difende i colori rosso neri di Coro sul cavallo Abracadabra, Antonio Siri detto Amsicora sul cavallo Bosea corre per la contrada di Voltaia. Prima della prova generale altra grande rappresentazione da parte di quattordici Carabinieri a cavallo, uomini ed amazzoni che questa sera prima del palio ripeteranno la storica carica della battaglia di Pastrengo. La prova generale è stata vinta dalla contrada del Coro con Mulas, seguito da Bighino, Amsicora e Gingillo.

Giuseppe Serafini