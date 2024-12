Oggi il Concerto di Natale al Refugio. Ars Harmonica e i canti della tradizione

La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena presenta il consueto Concerto di Natale a cura dell’Ensemble vocale ’Ars Harmonica’. Il coro polifonico nasce diversi decenni fa dalla passione di un gruppo di giovani con una importante formazione vocale o strumentale e che condividevano la passione per la musica e per la polifonia. Oggi di nuovo insieme sotto la direzione di Nicola Sodi, il coro polifonico Ars Harmonica presenta il Concerto di Natale per la Chiesa di San Raimondo al Refugio sabato 21 dicembre alle 18.30.

Per l’occasione il programma di sala si concentrerà sui pezzi più vicini alla tradizione natalizia proponendo brani iconici quali ’Astro del ciel’, ’We Wish You a Merry Christmas’, ’White Christmas’, ’Adeste fidelis’ e ’Tu scendi dalle stelle’.

Il concerto è gratuito e offrirà anche la possibilità di ammirare la Chiesa di San Raimondo e di visitare la mostra ’Seta e Argento’ inaugurata recentemente negli spazi espositivi dell’antico convitto: per la prima volta sono esposti alcuni significativi pezzi del vasto e prezioso corpus di paramenti sacri, tra cui pianete e tunicelle corredate da manipoli, borse del corporale, stole e veli omerali, realizzati dal XVIII al XIX secolo.