Oggi il Comune incontra i commercianti del centro

Oggi pomeriggio alle 14.30 nella sala consiliare, il Comune incontra le attività commerciali di viale Roma e Piazza Italia. "Si tratta – spiega l’assessora Alessandra Chiezzi – di un primo incontro di una serie che abbiamo in programma di realizzare nelle varie zone della città per avviare un confronto con gli operatori che rappresentano sicuramente un punto di riferimento importante per il nostro tessuto economico".

"Abbiamo impostato la nostra azione amministrativa – continua l’assessora – sul concetto di Chianciano Terme città aperta sia nella capacità di ascolto dei suoi cittadini che di proposta nonché di attrattività e su questa linea intendiamo proseguire consapevoli che le cose da fare sono tante ma che, anche con il contributo di idee dei nostri operatori, sarà possibile raggiungere risultati".

L’obiettivo di questa riunione è appunto quello di focalizzare con le attività commerciali, un confronto diretto e condividere gli interventi da realizzare nell’ottica di una sempre maggiore rivitalizzazione degli spazi pubblici, della programmazione di eventi e attività.

E chiude ricordando che il tratto alto di Viale Roma "sarà oggetto presto di una riqualificazione che dovrebbe rigenerare quest’area. Nelle prossime settimane arriveranno anche gli incontri con le altre zone commerciali di Chianciano Terme".

Anna Duchini