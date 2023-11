Oggi e domani torna ‘Da Colle’. Atteso Giani

Prosegue ‘Da Colle’, ciclo di incontri sui colligiani illustri, con il secondo appuntamento dedicato ad Arnolfo di Cambio oggi e domani, organizzato dal Comune di Colle in collaborazione con il Comune di Firenze. È atteso anche l’arrivo del governatore della Toscana Eugenio Giani, per l’importante appuntamento. Le giornate Arnolfiane di quest’anno si concentrano, così, sul rapporto tra Arnolfo e Firenze, città cui il genio colligiano ha dato alcuni dei suoi più grandi capolavori, come Palazzo Vecchio, Santa Maria del Fiore e Santa Croce.