Oggetti Smarriti Nuovo orario per l’Ufficio al pubblico

L’ufficio Oggetti Smarriti della Polizia Municipale dal 1° settembre sarà aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. L’orario nelle giornate di lunedì e venerdì è stato modificato e ampliato di trenta minuti. Lo sportello, in viale Curtatone 29 (nella discesa di ingresso allo stadio ‘Artemio Franchi’, varco C9) prevede un ingresso autonomo e la rampa per i disabili. E’ possibile contattare l’ufficio al numero 0577292588 e via mail a [email protected] E’ disponibile anche l’apposita sezione sul sito www.comune.siena.it.