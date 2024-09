Ofelia Passaponti Miss Italia. La senese conquista la corona

PORTO S.GIORGIO (Fermo)

Otto anni dopo la Toscana ha nuovamente una Miss Italia, la sesta della storia. Ed è senese. Nel 2016 fu la fiorentina-pratese Rachele Risaliti, ora lo scettro di bellezza più ambito lo indossa Ofelia Passaponti, 24 anni, laureanda magistrale in strategia e tecniche della comunicazioni all’Università di Siena. Una sportiva vera che pratica pallavolo che ha deciso di concorrere per aumentare la propria autostima. L’arrivo al fotofinish è stata una lotta a tre tra Ofelia, la sarda di Iglesias Elisa Armosini, 19 anni e la coetanea Mariama Diop, unica ragazza di colore in gara, nata a Treviglio e vive a Caravaggio, i suoi sono di origine senegalese.

Ofelia Passaponti, vincitrice della ottantacinquesima edizione del concorso di bellezza più longevo d’Italia, è stata protagonista di un percorso straordinario iniziato nelle selezioni regionali. Poi il titolo di Miss Toscana a Castelfiorentino il 1° settembre e l’approdo alle finali nazionali. Sabato Ofelia Passaponti aveva vinto la fascia nazionale satellite di Miss Sorriso ed era considerata tra le favorite perché nelle cinquine di ciascun titolo compariva sempre. La serata finale ha confermato questa impressione. Bella, spigliata, simpatica, è stata protagonista di un grande monologo sulla sua vita, scelta che era stata vincente anche per approdare nelle quindici finaliste. Poi è stata impeccabile nelle sfilate di moda e anche nel simpatico balletto finale quando erano rimaste solo in tre.

Uno straordinario risultato per questa ragazza caparbia, determinata, soprattutto di una bellezza pulita. I primi a gridare la loro gioia nel piccolo teatro bomboniera di Porto S.Giorgio nelle Marche sono stati i genitori e la sorella di Ofelia arrivati carichi di speranze da Siena e l’hanno sostenuta insieme al fidanzato cestista Federico Casoni. A incoronare la nuova regina delle bellezza italiana è stata la Miss Italia del 1991 Martina Colombari che vinse a 16 anni. Con lei in giuria l’attore Giampaolo Morelli e la influencer Soleil Sorge. E’ stato un successo meritato da Ofelia che ha deciso di partecipare a Miss Italia "perché rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale. Mi ha accresciuto la fiducia in me stessa e a sviluppare capacità come parlare in pubblico. La bellezza non è solo un aspetto esteriore ma una combinazione di intelligenza, capacità, determinazione a cuore".

Poi ha dato sfogo alla sua felicità immensa sommersa dall’entusiasmo dei parenti e delle compagne tra le quali l’altra toscana, la pratese Matilde Gonfiantini. "È un onore – ha detto Ofelia appena incoronata – ricevere questa fascia, c’erano ragazze bellissime. Spero di indossarla in modo degno". Ora per Ofelia l’occasione della sua vita che saprà sicuramente sfruttare.