Nuovo tutor sulla Siena-Bettolle a Rapolano: lavori quasi finiti

Sono in fase di conclusione i lavori per l’installazione di un nuovo tutor per il rilevamento della velocità media sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, nel comune di Rapolano Terme in direzione di Siena, e per la relativa segnaletica verticale.

Il progetto è sviluppato dalla società Engine Srl, azienda specializzata in questo settore, con sede nella zona industriale di Rapolano Terme e utilizzata anche dal gruppo Autostrade per l’Italia.

Il tutor sul raccordo autostradale Siena-Bettolle in direzione di Siena integra la rilevazione elettronica attivata nei mesi scorsi in direzione opposta, verso Bettolle. L’installazione è stata effettuata dopo l’autorizzazione di Anas, soggetto competente sull’arteria stradale, con cui l’amministrazione comunale di Rapolano Terme sta collaborando per completare la comunicazione relativa all’attivazione del nuovo tutor. Gli automobilisti dovranno dunque stare attenti a non superare nel tratto interessato la velocità previsita altrimenti scatterà la multa.

Sempre sulla Siena Bettolle riprendono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, sospesi per la stagione invernale. Da domani sarà interessato un tratto della carreggiata in direzione Siena nel comune di Castelnuovo Berardenga. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà consentito a doppio senso in carreggiata opposta mentre lo svincolo di Colonna del Grillo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Siena. Il completamento di questa fase è previsto entro il 5 aprile.