Un nuovo supermercato in piazza Matteotti. Penny Market sceglie la Galleria Metropolitan

Siena, 12 maggio 2024 – Un nuovo supermercato è pronto ad aprire nel cuore del centro storico. Si tratta del Penny Market, che martedì 21 aprirà un punto vendita in piazza Matteotti, negli spazi della Galleria Metropolitan un tempo occupati da Conad.

Si tratta del quarto supermercato della catena presente nel territorio comunale: quello di piazza Matteotti va infatti ad aggiungersi alle sedi di Massetana Romana, Montarioso e viale Toselli.

Ed è già iniziata la campagna di comunicazione: un gruppo di giovani hostess, in maglietta rossa con il marchio Penny e palloncini, stanno girando la città distribuendo volantini che annunciano l’imminente taglio del nastro del nuovo supermercato e offrendo in regalo borse per la spesa con il logo della nota catena.

Il nuovo Penny Market andrà a occupare spazi da mesi rimasti vuoti, dopo il trasferimento nell’ex Garage Busi di Conad City, che prima occupava quella sede. In pratica ci saranno due supermarket a distanza di pochissimi metri, supermarket che vanno ad aggiungersi a quelli sempre a marchio Conad presenti nel centro storico, dove del resto hanno deciso di scommettere con delle aperture anche Pam e Carrefour.

Grandi novità quindi per la Galleria Metropolitan che, dopo la chiusura del negozio di articoli sportivi ’Universo Sport’, nei mesi scorsi aveva registrato l’inaugurazione di uno store a gestione ’made in China’. Riprende dunque pienamente l’attività di quello che per i senesi rappresenta un vero e proprio polo commerciale del centro storico, grazie anche alla presenza di Ovs e del Cinema Metropolitan.

Ora, con la prossima apertura di Penny Market, il quadro va a completarsi. La catena tedesca di discount aprirà tra 75 e 90 nuovi supermercati nel prossimo triennio. Entro la fine del 2024 assumerà fino a 400 persone e le assunzioni proseguiranno anche nel biennio 2025-2026, per un totale di circa un migliaio di nuovi ingressi. Per questo è consultabile periodicamente il sito pennyitalia.intervieweb.it/it/career, dove è pubblicato l’elenco delle posizioni aperte e da dove è possibile inviare la propria candidatura. Numerosi i posti vacanti in Toscana.