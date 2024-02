Nuovo pronto soccorso pediatrico. I volontari ’disegnano’ gli ambienti

Il grande cuore del volontariato a sostegno dei piccoli pazienti del Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Grazie alla collaborazione tra le associazioni Nasi e Nasi Vip Siena e le Bollicine, il pronto soccorso pediatrico ha ricevuto in dono splendidi disegni realizzati da ragazzi e ragazze dell’associazione Le Bollicine, punto di riferimento a Siena per varie progettualità culturali, sportive e sociali delle persone con disabilità.

I disegni sono stati selezionati e rielaborati digitalmente dai volontari dell’associazione Nasi e Nasi Vip Siena, che da tempo collabora con l’ospedale portando i clown in corsia, per la gioia di grandi e piccini. I disegni sono stati quindi donati all’Aou Senese che ha provveduto a realizzarli su supporti in pvc e, grazie alla collaborazione di tutti e tutte, i nuovi ambienti del pronto soccorso pediatrico, recentemente inaugurati, sono ora più ’a misura’ dei piccoli pazienti, allegri e colorati. La Direzione Aziendale ringrazia le associazioni e quanti si sono adoperati per realizzare e rielaborare i disegni, un bel gesto di solidarietà e altruismo.