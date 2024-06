Nuovo Piano del traffico. Piazza Arnolfo, parcheggi e viale dei Mille le priorità

C’è la ‘protezione di piazza Arnolfo di Cambio’, ci sono previsioni per l’accesso ai parcheggi centrali e per la zona di Le Grazie, ma c’è soprattutto l’ attenzione a viale dei Mille ed a Gracciano nel nuovo Piano del Traffico urbano di Colle, adottato recentemente dal Comune ma proiettato nei prossimi anni. Per quanto riguarda il lungo viale periferico, le sue molte funzioni (grandi scuole, aree commerciali e artigianali, servizi, impianti sportivi, residenze e collegamenti con Gracciano, la provinciale 541 per Grosseto e la costa maremmana e con lo svincolo Colle sud dell’Autopalio) e l’intenso traffico che quotidianamente sostiene, la previsione è quella di una riprogettazione dell’insieme con l’introduzione di molte novità rispetto all’ oggi. Prima fra tutte l’inserimento di uno spartitraffico centrale, che separi in modo più sicuro le due direttrici di marcia e risolva il problema degli attraversamenti di carreggiata, oggi molto frequenti anche dove, come nel tratto di Gore Rotte, sono espressamente vietati; la previsione è di una struttura ‘a raso’, ma che garantisca maggior sicurezza anche ai pedoni, rialzandosi in ‘isole salvagente’ in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. La previsione per viale dei Mille, che a San Marziale si congiunge a via Fratelli Bandiera, coinvolge direttamente anche la grande frazione Gracciano, dove i flussi di traffico, soprattutto di mezzi pesanti (nella foto), rappresentano un problema in ogni stagione, ma che si ingigantisce durante i mesi estivi. Per dargli una soluzione, il nuovo Piano del traffico prevede una connessione diretta con la 541 dalla rotatoria fra via dei Mille e via Bandiera, attraverso la località Ponelle fino alla tangenziale di Gracciano, bypassando in questo modo il centro della frazione con un sistema viario sicuramente più snello e fruibile di quello attualmente possibile. Le maggiori novità previste dal Piano per il centro città, invece, riguardano l’inversione del senso di marcia nel tratto finale di via di Spugna ed in via dei Fossi: nel primo caso per deviare più efficacemente il traffico di scorrimento su via Bilenchi, nel secondo per consentire un accesso più agevole e diretto ai parcheggi di Fontibuona e del vecchio campo sportivo Sant’Agostino.