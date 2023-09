Nuovo Logo per il Siena Fc, Tradizione e Innovazione

È tornata la lupa, nello stemma, a forma di scudo, non più ovale. La scritta Siena, in nero, in stampatello, campeggia nella parte alta, la sigla Fc è inserita in una ‘torre’ color tufo. Il logo scelto dalla nuova società è stato presentato ieri, durante la conferenza stampa in cui Simone Giacomini ha parlato per la prima volta da presidente della Robur.

La scelta, quindi, quella di puntare su un mix di tradizione e di innovazione. Ai tifosi, almeno per la maggior parte, è piaciuto. E una rappresentanza degli stessi tifosi era presente ieri in Comune, per dare il benvenuto al numero uno del Siena Fc e agli altri componenti dell’organigramma, l’amministratore delegato Ettore Dore, il direttore sportivo Simone Guerri e il nuovo responsabile della comunicazione Gabriele Parpiglia.

I dirigenti si sono intrattenuti con loro, ricevendo dai Fedelissimi, per mano del presidente Lorenzo Mulinacci, la sciarpa del club. Parpiglia ha invece "ringraziato Bernardo Corradi, che si è speso tantissimo per la causa e ha dato una mano anche per i più piccoli consigli, come la scelta di un hotel, e Simone Berni, grazie al quale la squadra potrà giocare le partite casalinghe sul campo di Badesse".

E, rimanendo in tema di ‘comunicazione’, sono già attive le pagine social del Siena Fc. Per quanto riguarda le maglie, proprio in queste ore, la società definirà tutti i dettagli.