Più un riavvicinamento che una svolta concreta l’incontro di ieri mattina in Comune. Ma comunque utile appunto per riavvicinare le parti e ribadire che la volontà di società ed istituzioni è quella di remare nella stessa direzione. Dopo il colloquio a Palazzo Pubblico la società bianconera ha emesso un comunicato in cui ha confermato tale sensazione, in attesa di sviluppi concreti che possano aprire gli scenari paventati la scorsa estate, come il presidente e patron Simone Giacomini si auspica da tempo. "Nella giornata di oggi (ieri, ndr) – si legge nella nota ufficiale – una delegazione bianconera ha incontrato il comune di Siena al fine di programmare il futuro e lo sviluppo del progetto Siena Calcio. Da questo importante appuntamento, Siena Fc è lieto di annunciare l’inizio di un nuovo impulso al percorso di condivisione tra la società bianconera e il comune di Siena, con l’ambizioso obiettivo di riportare il calcio senese in palcoscenici più prestigiosi di quelli attuali e dove merita di stare". Infine i ringraziamenti di rito, sperando che si tratti del riavvicinamento decisivo dopo settimane di distacco. "A nome di tutto il Siena Fc, si ringrazia il comune per la disponibilità dimostrata – conclude il comunicato stampa – augurando che questo nuovo passo nel cammino intrapreso insieme possa tutelare l’interesse dell’intera comunità calcistica del territorio, raggiungendo i traguardi prefissati nel minor tempo possibile".

g.d.l.