Nuovo commissariato a Poggibonsi. Inaugurazione della sede di Salceto

Quella di ieri per la sicurezza del nostro territorio è stata una giornata molto importante. E’ stata inaugurata la nuova sede del Commissariato di Poggibonsi. Trova posto a Salceto, nel centro direzionale della città, in locali moderni e funzionali messi a disposizione dal gruppo industriale Imer. Al ‘battesimo’ della nuova struttura hanno preso parte il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore Piero Milone, il prefetto Matilde Pirrera, il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, e numerosi altri rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità civili e religiose. Presenti anche gli alunni della scuola media Leonardo Da Vinci.

"Siamo qui con grande piacere – ha detto Pisani poco prima di tagliare il nastro della nuova ‘casa’ degli agenti e della benedizione dei locali da parte del cappellano della Polizia-. Questo è un momento di forte significato. Ringrazio il sindaco per l’impegno profuso nel trovare una sede per il Commissariato".

"La visita del Capo della Polizia è un grande onore, oltre che un segno di vicinanza al territorio- ha sottolineato il Questore Milone – Questi uomini e queste donne sono un presidio di cui non si può fare a meno.- La vecchia struttura non era più in grado, da tempo, di ospitare il Commissariato e quindi ci siamo attivati per reperirne un’altra più idonea. Sono contento anche perché questi ragazzi del Commissariato hanno subito sulla loro pelle il fatto di dover lasciare un edificio a cui erano legati e che era per loro una casa. Ma adesso possono finalmente contare su una sede di livello".

Ad aprire la carrellata di interventi nel piazzale davanti alla nuova sede era stato il sindaco Bussagli. "E’ un rapporto stretto- ha affermato- quello tra il Commissariato e la nostra comunità, e questo è un aspetto rilevante, facilmente percepibile. Colgo l’occasione per evidenziare la particolare sensibilità dimostrata da Commissariato e Questura sul fenomeno della violenza sulle donne. Gli uomini e le donne di questo Commissariato danno un grande contributo alla lotta e alla prevenzione di questa vera e propria piaga sociale". Poi, tutti a visitare i nuovi locali, al terzo piano di un edificio che dispone di ascensore e di un ampio parcheggio. Una sede, insomma, all’altezza della situazione.