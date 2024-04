Nuovo accordo con la Cina. Ateneo e Scotte insieme

Nuova e importante attività di collaborazione per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Università. L’ospedale e l’Ateneo hanno siglato un protocollo di intesa con il Kunming Medical University Hospital, nella provincia dello Yunnan (sud della Cina, al confine con Vietnam, Laos e Cambogia). L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la collaborazione in aree mediche di reciproco interesse, scambi formativi e professionali di medici in formazione in ambito accademico, lo sviluppo congiunto in materia di ricerca, didattica ed educazione internazionale per gli studenti.

Il protocollo è stato firmato nel rettorato dell’Università, alla presenza del rettore Roberto Di Pietra, del direttore generale dell’Aou Senese Antonio Barretta e del presidente dell’Administration Committee del Kunming Medical University Hospital, Yin Xiangyang.

L’Azienda ospedaliero universitaria vanta già numerose collaborazioni avviate e consolidate negli anni con ospedali universitari cinesi: dal 2010 (anno in cui è partita l’attività) ad oggi sono stati più di 1400 i professionisti cinesi (tra direttori, medici e coordinatori infermieristici) che si sono recati a Siena per training e attività formative di vario genere.

Per l’Università si tratta del quarto accordo specifico per l’area medica siglato con istituzioni cinesi. Negli ultimi cinque anni l’Ateneo ha accolto studenti in mobilità provenienti da diversi atenei cinesi e dal 2009 ad oggi oltre seicento studenti cinesi si sono iscritti ai vari corsi dell’Ateneo. Accademici cinesi di varie discipline sono stati ospitati in visite di lavoro o di scambio e sono attive convenzioni per accordi di doppio titolo con atenei cinesi.

"L’accordo segna un nuovo inizio per la cooperazione internazionale e per lo scambio di formazione con un importante ospedale cinese. Da parte nostra, siamo lieti di accogliere professionisti del Kunming Medical University a Siena - ha detto il dg Barretta -. Il nostro auspicio è che questa collaborazione possa consolidarsi nel tempo e che si apra anche a nuove opportunità per i nostri professionisti, in un’ottica di crescita reciproca". "Con questo memorandum – ha commentato il rettore, Roberto Di Pietra - si rafforzano i rapporti con l’importante ateneo cinese leader della formazione nell’ambito medico. Ne trarrà vantaggio la ricerca accademica e la formazione in ambito sanitario. Ringrazio Kunming Medical University Hospital per la firma di questo accordo che offrirà mutue opportunità alle nostre studentesse e ai nostri studenti e al corpo accademico".

Il Kunming Medical University Hospital è stato istituito nel 1985 e accoglie, tra campus e università, oltre 6300 persone: comprende 16 affiliated hospitals e 11 ospedali universitari; nel tempo, ha stabilito numerose partnership per collaborazione con altri 20 paesi nel mondo grazie all’attività del dipartimento affari internazionali.