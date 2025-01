Nuovi incontri al circolo Pd. Palazzo Diavoli

I giovedì del Circolo Pd Palazzo Diavoli La il 23 gennaio, dalle 18 alle 20, ci sarà un incontro con i consiglieri comunali Alessandro Masi e Gabrielle Piccinni sulla vicenda della prima Commissione Cultura dove è stato precluso l’ingresso alla stampa. Sarà però solo il primo di incontri regolari con i Consiglieri del Pd per avere da loro spiegazioni, approfondimenti e impressioni, su quanto accade nelle stanze dell’Assemblea Cittadina. "Certo – si legge nella nota – ma anche per dare a loro preziose occasioni di ascolto degli abitanti del quartiere esasperati dalla totale ineƯicienza di questa Amministrazione. Il circolo di Palazzo Diavoli La Lizza sarà aperto per iscritti e cittadini tutti i giovedì dalle 18 alle 20.