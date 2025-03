Nuovi controlli antidroga. Piazza Gramsci ai raggi x. Un giovane ’segnalato’

Una fase di tregua. Niente risse, né aggressioni plateali. Nessun parapiglia con tentata rapina. Stop (per il momento) alla rabbia di commercianti e residenti del triangolo Camollia-piazza Gramsci-Lizza per la deriva della situazione. I controlli, svolti anche su indicazione del prefetto Matilde Pirrera, hanno avuto l’effetto di un ’calmante’ rispetto al ribollire di liti in questa zona centralissima che dovrebbe essere d’eccellenza e che, invece, rischia di trasformarsi in punto di ritrovo per gruppetti dediti anche al piccolo spaccio, come dimostrano blitz recenti. Compiuti grazie anche all’aiuto dei cani addestrati appositamente per fiutare la droga. Quello entrato in azione venerdì scorso non ha scovato stupefacenti in piazza Gramsci. Dove ieri sono tornati i carabinieri e hanno avuto maggiore fortuna. Fiuto, in verità. Non è passata inosservata la presenza di due macchine dell’Arma posteggiate fra i negozi e la fermata degli autobus, accanto all’ingresso del sottopassaggio. Una macchina del Radiomobile, un’altra invece della stazione dei carabinieri di San Francesco. Stavano controllando alcuni giovani, appoggiati alla ringhiera del sottopasso. Una scena che, visto il clamore degli ultimi giorni su quest’area, ha richiamato l’attenzione di tutti. Commercianti e cittadini che passavano di lì.

Un intervento in forze. Sembrava una normale verifica, anche se i giovani apparivano con la guardia alta. Finché non sono stati accompagnati nel sottopasso dai carabinieri. Non si sa per quale ragione. Con forte probabilità ad uno del gruppetto è stata trovata una modestissima quantità di droga, per uso personale. Che nel caso comporta solo una sanzione amministrativa, prevede l’articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti, come già avvenuto nei giorni scorsi in città.

"Stiamo vivendo una situazione per molti versi inedita a Siena che inquieta e preoccupa. Per questo abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente al Prefetto per sollecitare interventi che diano risposte alle persone nonché alle attività economiche che sono in centro", la richiesta di Confcommercio.

Laura Valdesi