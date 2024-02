Nuove povertà e disagio economico

Oggi la presentazione del dossier Caritas aiuterà a fare luce su argomenti all’ordine del giorno delle cronache. Da una parte l’accoglienza nei confronti dei migranti, con la questione pakistani che da un anno e mezzo a questa parte è diventata centrale. Dall’altra il disagio economico all’origine anche dell’emergenza casa, che nel 2024 toccherà un picco preoccupante: se le previsioni del Comune saranno confermate, rischiano di essere trecento (su cinquecento) le famiglie in attesa di un alloggio popolare. Numeri che richiedono un’accelerazione degli interventi già ipotizzati per la ristrutturazione degli appartamenti di Siena casa oggi inagibili, ma forse anche qualcosa di più, un nuovo piano per arginare la situazione.