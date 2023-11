Nuove ‘aule’ del Roncalli. Consegnati dieci moduli prefabbricati per le lezioni

La sicurezza in primo piano, all’Istituto d’Istruzione Superiore Roncalli di Poggibonsi, dove sono in corso i preziosi e necessari lavori di adeguamento sismico di tutti gli edifici. Un intervento la cui durata è stimata in due anni, periodo durante il quale una parte delle classi, quella interessata di volta in volta dai lavori, sarà costretta a trasferirsi in dieci moduli prefabbricati con funzione di aule. Tutti riuniti in un unico blocco, appena consegnati e attivi già da domani. "Ci andranno – spiega la dirigente scolastica Monica Martinucci – sette classi in altrettanti moduli, mentre i restanti tre serviranno per attività didattica di gruppo, come quelli di lingua ad esempio e sono contenta di accompagnare questo percorso mantenendo regolarità didattica e servizi". La preside ringrazia tutto il personale del Roncalli per la collaborazione e la Provincia di Siena per il grande impegno nel mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Un intervento, ricorda Monica Martinucci, iniziato con il preside Gabriele Marini, da qualche mese destinato ad altro incarico. I lavori effettuati dalla Provincia di Siena hanno un valore totale di 3 milioni e 700 mila euro finanziato con fondi PNRR. A questo si aggiunge anche la nuova pista di atletica che porta il totale a 5 milioni e 400 mila euro. "Un intervento – sottolinea il presidente della Provincia David Bussagli – che rientra nel piano scuola con interventi su tutto il territorio del valore complessivo di oltre 24 milioni di euro. Un piano che fa parte della programmazione strategica della rete scolastica provinciale negli istituti d’istruzione secondaria superiore". "Abbiamo lavorato in sinergia con la Provincia per rendere accoglienti e didatticamente funzionali i moduli che ospiteranno alcune classi del nostro istituto - ha aggiunto Monica Martinucci - sono certa che studenti e docenti si troveranno bene in attesa di poter rientrare nelle aule interessate dagli adeguamenti sismici". La consegna dei moduli, oltre alla preside Monica Martinucci, al presidente David Bussagli, alcuni insegnanti e autorità locali, è avvenuta alla presenza anche dei tecnici della Provincia, Carlo D’Abrosca e Gabriele Papi.